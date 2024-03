Juve da rifare: l'esperto e due giovani, i profili individuati da Giuntoli

Se Adrien Rabiot deciderà il suo futuro prima dell’inizio dell’Europeo, un po’ di tempo dovrà prenderselo anche Cristiano Giuntoli per stabilire che tipo di mercato imbastire per l’estate. La necessità di allargare e implementare la rosa, anche qualitativamente, per affrontare le competizioni internazionali dipende, appunto, dalla qualificazione in Champions: vicina, ma non ancora sicura per la Juventus.