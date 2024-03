Tutti pazzi per Di Gregorio: tra Inter e Juve ora irrompe anche il Milan

Se il Milan non riceverà un’offerta all’altezza, troverà un’intesa per rinnovare e non avrà la necessità di venderlo, Mike Maignan resterà. Se però dovesse prefigurarsi l’addio , allora c’è già un nome che più di altri piace, ovvero Michele Di Gregorio del Monza. Scuola Inter, ma tifoso milanista, “DiGre” è da due anni uno dei migliori portieri della Serie A. Adriano Galliani ha spiegato nelle scorse settimane che non ci sono in corso trattative per la sua cessione - il nome del portiere è finito sul taccuino di tutti i top club italiani, Juventus e Inter comprese alla ricerca di un possibile nuovo “dodicesimo” con caratteristiche da futuro titolare -, ma con un’offerta da 20 milioni, sarebbe difficile trattenerlo in Brianza. Di Gregorio il 27 luglio compirà 27 anni, ha svolto tutta la gavetta una volta uscito dalla Primavera dell’Inter, risultando quasi sempre il migliore nella categoria in cui ha militato. È pronto al grande salto e al Milan sono sicuri che darebbe piene garanzie.

Milan, una doppia M come alternativa

Milan che ha ottenuto durante la stagione ottime relazione anche su Josep Martinez, 25enne spagnolo del Genoa, pure lui protagonista di un ottimo campionato di Serie A. L'ex portiere di Las Palmas e Lipsia ha una caratteristica che piace molto al Milan, ovvero l'abilità nel gioco con i piedi e un lungo rilancio, per certi versi simile a Maignan. Non a caso, nelle statiche di Serie A, Martinez è terzo per passaggi completati proprio dietro al rossonero e Sommer. Il portiere del Genoa è nel mirino anche del Napoli come possibile erede di Alex Meret. A tal proposito: l'azzurro è in scadenza di contratto, il Napoli ha un'opzione per prolungare fino al 2025 ma, se non dovesse esercitarla, allora attenzione anche a un Meret svincolato per l'eventuale porta del futuro del Milan.

Il futuro di Kjaer

Intanto, dal ritiro della nazionale, Simon Kjaer ha parlato del suo futuro. Il difensore danese, in scadenza di contratto, ha rivelato a “Bold.dk” di sperare nella permanenza: «Ho rifiutato offerte dall’Arabia Saudita, sono nel posto in cui voglio essere, gioco nel Milan, mi trovo bene nel Milan e se posso restare a Milano sono molto felice. Ma che la decisione (rinnovo, ndr) venga presa adesso o tra due mesi, per me non cambia nulla».