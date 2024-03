Juve, la cifra per Gudmundsson si alza. E l’Inter ha un doppio jolly

Gudmundsson, la mossa dell'Inter

La richiesta di partenza è 35, ma è assai probabile che la cifra si alzi perché su Gudmundsson, oltre all’Inter e al Tottenham, c’è pure la Juventus. L'Inter sta ragionando su quale sia l'offerta migliore per provare a strappare la pole-position in questa affollata corsa. Chiaramente i nerazzurri non potranno lottare con i milioni dei club inglesi - a meno che non arrivi una cessione importante come quella di Onana a finanziare il mercato -, ma hanno giovani che potrebbero interessare molto a una società come il Genoa. Per esempio un elemento che intriga è Mattia Zanotti, terzino destro, titolare dell'Under 21 azzurra e in netta crescita al San Gallo, dove è andato in prestito secco. Un altro profilo è quello di Francesco Pio Esposito, pure lui nel giro dell'Under 21 e in prestito allo Spezia: attaccante classe 2005, il terzo dei fratelli Esposito è senza dubbio il pezzo pregiato dei canterani nerazzurri in giro per l'Italia.