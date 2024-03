Guardiola, scherzetto Barça? La clamorosa idea mercato fa tremare il City

Lo sguardo è già al futuro. Il Barcellona , che è ancora in corsa per la Champions League , sta già programmando le prossime campagne acquisti. Se nella prossima sessione, come ammesso da Joan Laporta , arriveranno solo "uno o due innesti", per l'estate 2025, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, sarebbe nei piani un colpo top. Nel mirino dei blaugrana, infatti, ci sarebbe Erling Haaland : sarebbe così una risposta all'ormai imminente arrivo di Kylian Mbappé al Real Madrid .

Barça, 'torto' a Guardiola? Idea Haaland

Il club catalano sarebbe dunque pronto a fare uno sgarbo al suo ex allenatore, Pep Guardiola, provando a soffiargli il centravanti di riferimento, protagonista del Treble dello scorso anno. Come affermato dalla testata spagnola, sarebbe il norvegese il prescelto per sostituire Robert Lewandowski, che ad agosto compirà 36 anni e che quindi nell'estate 2025, quando sarebbe intenzione del club di affondare per Haaland, ne avrà 37. Il centravanti del City nel suo contratto avrebbe una clasuola di circa 200 milioni, valida soltanto per le squadre non inglesi. Su di lui ci sarebbero gli occhi, nemmeno a dirlo, del Real Madrid, ma il Barça spingerebbe parecchio per il suo acquisto.