"Davies-Real Madrid, accordo trovato: il Bayern però fissa il prezzo"

Alphonso Davies è in rotta con il Bayern Monaco. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2025, ma dalla Spagna sono certi lui abbia già scelto il suo futuro. O meglio, ha una volontà abbastanza chiara per quel che riguarda i prossimi passi della sua carriera. La sua avventura in Baviera potrebbe essere giunta al capolinea perché lui vuole andare al Real Madrid, situazione che mette il suo attuale club in difficoltà per quanto riguarda le richieste sul mercato. Senza rinnovo in estate c'è la possibilità della cessione, ma prima va trovato l'accordo tra i club.