Raphinha, offerta di una big della Premier al Barcellona: cifre e dettagli

Raphael Dias Belloli, meglio noto come Raphinha , con un attuale bottino di 8 goal e 10 assist in 30 partite tra campionato e coppe , sembra essere in procinto di lasciare il Barcellona. Il brasiliano dovrebbe giocare titolare nella sfida decisiva contro il Psg per l'accesso alle semifinali di Champions League.

Raphinha: ritorno in Premier in vista

Il club blaugrana, dopo aver accolto in squadra l'esterno brasiliano nell'estate del 2022, dal Leeds, si prepara a dirgli addio, con Raphinha che potrebbe inaspettatamente tornare in Premier League. Una prima trattativa di 60 milioni di euro da parte di un club inglese non noto, è stata già rifiutata dal Presidente Laporta, il quale è disposto a lasciar partire il giocatore per non meno di 80 milioni di euro. Le principali candidate a poter accogliere il brasiliano, al momento, sembrano essere Chelsea e Manchester United, entrambe in grado di sostenere le eventuali spese del cartellino, e quindi le cifre richieste dal patron del Barcellona.