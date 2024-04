Diretta Barcellona-Psg ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

E' tutto pronto all'Estadio Olimpico di Barcellona dove i padroni di casa affronteranno il Paris Saint-Germain nel ritorno dei quarti di finale di Champions League . La squadra di Xavi , seconda nella Liga spagnola alle spalle del Real Madrid , è forte del vantaggio ottenuto una settimana fa nella gara di andata vinta 3-2 a Parigi grazie alle reti di Raphinha (doppietta) e Christensen . Per evitare l'ennesimo flop europeo, i francesi sono costretti a rimontare il gol di svantaggio: a Luis Enrique , nel match di andata, non sono bastate le firme di Dembele e Vitinha .

Segui la diretta di Barcellona-Psg su Tuttosport.com

Dove vedere Barcellona-Psg: streaming e diretta tv

La partita è in programma alle ore 21 all'Estadio Olimpico di Barcellona e sarà visibile in chiaro su Canale 5. Sarà visibile anche su Sky Sport e disponibile in streaming su Skygo, Infinity e Now.

Barcellona-Psg: le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundè, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Pedri, De Jong, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Xavi. A disposizione: Pena, Astralaga, Inigo Martinez, Fort, Marcos Alonso, Romeu, Casadò, Fermin Lopez, Ferran Torres, Joao Felix, Vitor Roque, Guiu. Indisponibili: Balde, Gavi. Squalificati: Christensen, Sergi Roberto.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, L. Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha; Barcola, Dembelè, Mbappè. Allenatore: Luis Enrique. A disposizione: Navas, Tenas, Beraldo, Skriniar, Danilo, Soler, Ugarte, Asensio, Kang-in Lee, Kolo Muani, Gonçalo Ramos. Indisponibili: Kimbempe. Squalificati: /.

ARBITRO: Kovacs (Romania). ASSISTENTI: Marinescu-Artene (Romania). QUARTO UFFICIALE: Fesnic (Romania). VAR: Fritz (Germania). ASS. VAR: Dankert (Germania).

Barcellona-Psg: scopri tutte le quote