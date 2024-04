Champions show: il Barcellona sbanca Parigi, fa festa anche l'Atletico

Il Barcellona espugna il Parco dei Principi battendo per 3-2 il Psg nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Primo tempo molto equilibrato tra le due squadre: Barça molto attento in fase difensiva nel contenere le incursioni di Mbappè e Lee Kang-In per poi ripartire in contropiede appena possibile. Approccio alla gara che dà i suoi frutti al minuto 37: Gundogan ruba palla a centrocampo, allarga per Yamal che mette in mezzo un pallone sporco, Donnarumma interviene in uscita ma lo regala a Rapinha che appoggia a porta vuota la palla del vantaggio blaugrana. La ripresa si apre subito con il ribaltone: il pari arriva al 48° grazie al sinistro preciso di Dembelè che buca ter Stegen, battuto anche tre minuti dopo dal piazzato destro di Vitinha servito in profondità da Fabian Ruiz. Passano dieci minuti e il Barça pareggia: assist di Pedri dalla trequarti e ancora Rapinha al volo batte Donnarumma. Al 77° la squadra di Luis Enrique mette di nuovo la testa avanti: angolo di Gundogan e Christensen, appena entrato, di testa fa il gol del 3-2. Il ritorno si giocherà il 16 aprile a Barcellona.