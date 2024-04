Allegri dalla Juventus al Napoli: bomba o bufala?

Allegri va al Napoli, seguendo l'amico Giovanni Manna , quasi ex direttore sportivo della Juventus e prossimo direttore sportivo del Napoli. L'indiscrezione circola da qualche giorno e rimbalza anche in ambienti napoletani. Ma cosa c'è di vero? A Torino dicono: nulla . Allegri non ha intenzione di andare a Napoli, era stato contattato più volte , da disoccupato, da Aurelio De Laurentiis, senza mai trovare un accordo e, pur mantenendo eccellenti rapporti, non sembrano essere cambiate le cose.

Allegri-Napoli, cosa c'è di vero

E anche a Napoli non si trovano particolari riscontri su un possibile arrivo di Allegri in panchina. È vero che Manna è un buon amico di Max, ma all'interno della società non c'è nessuno che conferma. D'altra parte è una questione di priorità. Per Allegri la priorità sarebbe quella di rimanere alla Juventus e, in questo momento, né lui né i suoi agenti stanno cercando una squadra, se non altro perché ha ancora un anno di contratto con la Juve. E le priorità di De Laurentiis, in questo momento, sono altre da Vincenzo Italiano a Giampiero Gasperini, con l'idea Antonio Conte che titilla molto l'ambiente azzurro.