"Barcellona, pronto il grande colpo per l'estate: è una stella del City"

Le riflessioni in corso sull'allenatore da parte della dirigenza del Barcellona, fanno ribollire il calderone del calciomercato, dal quale i blaugrana dovranno attingere per rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione. Il principale candidato è, al momento, Bernardo Silva. Il 29enne, arrivato alla corte di Pep Guardiola nel 2017, potrebbe presto salutare il tecnico spagnolo e il Manchester City dopo 8 lunghi anni.