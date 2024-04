"Xabi Alonso e il Leverkusen spaventano la Juve: pronto l'assalto a Calafiori"

La grande stagione di Riccardo Calafiori con il Bologna, confermata anche con l'ultima prestazione nella vittoria contro la Roma, sta attirando grandi interessi in vista del calciomercato. Il difensore è infatti un obiettivo della Juventus per rinforzare il proprio reparto arretrato. Nelle ultime ore, secondo la Bild, è però spuntato l'interesse anche del Bayer Leverkusen. I campioni di Germania cederanno probabilmente Hincapié, nel mirino di varie big, e proprio per questo potrebbero puntare su Calafiori per sostituirlo.

Xabi Alonso spaventa la Juve: concorrenza per Calafiori Dopo aver conquistato il primo storico campionato, il Bayer Leverkusen sta già iniziando a programmare la prossima stagione. Il club tedesco, ancora in corsa anche per l'Europa League e la Coppa di Germania, ha confermato Xabi Alonso sulla panchina e punta ad allestire una squadra ancora più competitiva. Secondo la Bild, il calciatore che potrebbe essere sacrificato è però Piero Hincapié. Il difensore equadoregno è stato tra i grandi protagonisti, ma è ritenuto sacrificabile di fronte ad un'offerta importante. Per questo si stanno già iniziando a valutare i possibili sostituti, con due nomi in cima alla lista delle preferenze: uno porta a Rafa Marin, difensore in prestito all'Alaves dal Real Madrid. Il secondo è invece proprio quello di Riccardo Calafiori, con gli osservatori del Bayer Leverkusen sarebbero stati più volte al Dall'Ara per valutare l'ex Roma.

Juve, per Calafiori serve una cessione Così come nel caso del Bayer Leverkusen, anche per la Juve l'operazione Calafiori sarà dettata da un'eventuale cessione (attenzione a Bremer che ha molti corteggiatori in Premier League). A fare la differenza nella corsa al classe 2002 sarà quindi lo sviluppo del mercato, oltre chiaramente alla volontà del calciatore. Calafiori ha infatti già avuto un'esperienza all'estero con il Basilea nella scorsa stagione, dove era riuscito a mettersi alle spalle gli infortuni che ne avevano limitato la crescita alla Roma.

