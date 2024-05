Modric-Real, confessione Perez e futuro: la rivelazione dalla Spagna

Il futuro di Luka Modric potrebbe essere sempre al Real Madrid . Nonostante il contratto in scadenza, il croato vuole restare e chiudere la sua carriera con i blancos. La sua volontà è sempre stata questa e l'ha confermato a Florentino Perez nei due incontri di questi giorni. L'accordo è molto vicino alla chiusura e sarà per un'altra stagione fino al 30 giugno 2025. Nonostante Ancelotti lo abbia utilizzato meno rispetto alle stagioni precedenti, il suo status è stato importante per lo spogliatoio e non solo, perché anche i tifosi l'hanno sempre osannato e durante i festeggiamenti della Liga l'hanno invitato a restare.

Modric-Real Madrid, le chiavi dell'accordo

Non un ruolo di prima fascia come è stato nelle stagioni precedenti ma la sua esperienza è sempre stata importante dentro lo spogliatoio, soprattutto per i più giovani per far capire il dna del Real Madrid. Il croato dal canto suo ha accettato le condizioni poste da Ancelotti senza batter ciglio, dimostrando una volta di più tutta la sua professionalità. Un campione a 360 gradi, in campo e fuori e con un sogno nel cassetto: chiudere la sua avventura e carriera al Real Madrid, come ha riportato As.