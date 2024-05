Occhiolino social a Modric: Juve, Danilo si traveste da Giuntoli...

I festeggiamenti per la vittoria della quindicesima Coppa Italia hanno scatenato l'entusiasmo dei tifosi della Juventus , che ora pensano già a possibili grandi colpi di mercato per la prossima stagione. Nelle ultime ore un nome è infatti iniziato a circolare sui social dopo una foto condivisa da Danilo . Il capitano bianconero ha postato un'immagine che lo ritrae con il trofeo appena conquistando, in cui figura un commento molto particolare. Si tratta di quello di Luka Modric , che si è congratulato con l'ex compagno al Real Madrid dando il via a clamorose ipotesi per la prossima stagione.

Danilo "chiama" Modric alla Juve: l'indizio social scatena i tifosi

Il cetrocampista croato ha commentato con l'emoji dell'applauso la foto postata da Danilo, ricevendo una risposta molto particolare. Il difensore ha infatti utilzzato un occhiolino e dei cuori bianconeri per ringraziare Modric, cosa che invece non ha fatto con altri ex compagni. Un indizio social che ha mandato in visibilio i tifosi della Juventus, che stanno continuando a chiedere a Modric di trasferirsi a Torino in estate. Un'operazione di mercato che non sembra essere così impossibile, stando almeno a quella che è l'attuale situazione dell'ex Pallone d'Oro 2018 con il Real Madrid.