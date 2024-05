Zirkzee, un modo per battere l'Arsenal: strategia Milan e Motta jolly Juve

TORINO - Ma no, non sarà il caso di apparecchiare nessun “truschino” con il Bayern Monaco per mettere le mani sul cartellino di Joshua Zirkzee. Sì, perché la famosa clausola di riacquisto di 40 milioni non vale solo per il club tedesco, ma per tutti coloro che troveranno un accordo con gli agenti del calciatore olandese. Oh sì, e il Bologna non potrà fare altro che ascoltare, incassare da coloro che troveranno l’accordo economico con il giocatore per l’ingaggio, e alla fine girare pure una percentuale al Bayern: il 40 per cento sulla futura plusvalenza. Se calcolate che il Bologna lo ha prelevato il 30 agosto del 2022 per 8,5 milioni, è evidente che l’esplosione dell’attaccante olandese potrebbe non rivelarsi affatto un grande affare economico per le casse del club rossoblù. Al di là di tutto questo, però, l’aspetto ovviamente più interessante che innesca questa notizia è relativa alla possibilità di allargare a molti club la partecipazione all’asta per il giocatore. I cui agenti hanno già fissato la base d’ingaggio in 4 milioni a salire.