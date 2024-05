Liverpool, è già iniziata l'era post Klopp: Slot nuovo allenatore dei Reds

La nota ufficiale del Liverpool

"Slot sostituirà Jürgen Klopp - prosegue la nota - alla guida della squadra dopo la sua decisione di dimettersi alla fine dell'attuale stagione. L'allenatore olandese arriverà dopo tre stagioni di grande successo con il Feyenoord, durante le quali ha vinto lo Scudetto nel 2023 ed è stato nominato Allenatore dell'anno dell'Eredivisie in due occasioni. Più recentemente, ha aiutato il club di Rotterdam a vincere la Coppa KNVB ad aprile dopo aver sconfitto il NEC Nijmegen per 1-0 in finale. Prima di trasferirsi al Feyenoord, Slot ricopriva la carica di capo allenatore dell'AZ Alkmaar, club che ha portato al secondo posto in classifica, dietro alla capolista Ajax solo per differenza reti, quando la stagione olandese fu cancellata a causa del Covid-19 nel 2019-20. Durante la sua carriera da giocatore, ha giocato principalmente come centrocampista, giocando per FC Zwolle, NAC Breda, Sparta Rotterdam e PEC Zwolle prima di appendere le scarpe al chiodo nel 2013. Diventerà presto il primo allenatore olandese del Liverpool FC, con il suo primo pre-campionato alla guida della squadra che inizierà a luglio".