Hummels-Dortmund, dubbi sul futuro: Giuntoli alla finestra, ma non è solo

Mats Hummels è stato l'artefice e il protagonista della cavalcata del Borussia Dortmund in Champions League. Suo il gol al Parco dei Principi che ha spezzato i sogni del Psg e ha portato tantissimo entusiasmo ai gialloneri. L'ultimo step della stagione è la finale contro il Real Madrid e poi tutto è ancora aperto per il futuro. Il difensore, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno e ancora non ha sciolto le riserve su un possibile prolungamento. Dalla Germania hanno rilanciato le voci di un interessamento in Italia.

Hummels-Dortmund, sirene dall'Italia Secondo quanto ha riportato la Bild, il difensore è finito nel mirino di Milan e Juventus per la prossima stagione. Potrebbero essere gli stimoli giusti per una nuova avventura e la possibilità di giocare un altro anno al top dopo i tanti in Bundesliga tra Bayern e Dortmund. Proprio i rossoneri, avversari dei gialloneri nella fase a gironi della Champions, hanno intravisto in lui il profilo d'esperienza per la difesa visto l'addio di Kjaer.

Anche per i bianconeri potrebbe essere lo stesso pensiero tanto più con il ritorno in Champions a distanza di un anno. La decisione sul suo futuro verrà presa soltanto dopo la finale contro il Real Madrid, quando il padre agente e il ds Kehl si incontreranno per parlare delle possibilità di restare e, soprattutto, le condizioni. Tra le ipotesi ci sarebbe anche un altro anno al Dortmund, ma in ogni caso Hummels avrebbe sul tavolo le opzioni per continuare a giocare ad alti livelli.

