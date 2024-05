“Mbappé al Real Madrid, ecco quando dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale"

Uno degli acquisti più chiacchierati ed attesi degli ultimi anni sta per diventare realtà: Kylian Mbappé al Real Madrid . Il fenomeno francese sta per diventare un nuovo calciatore dei blancos. Nel pomeriggio ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories mentre è in volo, con scritto: "Musica tra le nuvole... Ultima pausa prima del mio nuovo capitolo". In queste ore L'Equipe ha reso noto anche quando il classe 1998 verrà annunciato ufficialmente come nuovo calciatore delle merengues.

Mbappé-Real, quando ci sarà l'annuncio

Secondo il quotidiano, lunedì sarebbe il giorno desginato per annunciare pubblicamente l'arrivo di Mbappé al Real Madrid, dunque due giorni dopo la finale di Champions League che gli spagnoli giocheranno con il Borussia Dortmund a Wembley. Negli scorsi giorni, soprattutto in Spagna, si era parlato e non poco anche della presentazione in pompa magna che il club madrileno starebbe preparando per l'attaccante.

Ma, sempre secondo quanto raccontato da L'Equipe, la passerella al Bernabeu non dovrebbe avvenire a breve. I tempi, infatti, sarebbero troppo ristretti visto che l'ormai ex Psg sarà ovviamente impegnato all'Europeo con la sua Francia. Per la presentazione ci sarà tempo, intanto per l'annuncio ufficiale manca sempre meno: Mbappé-Real Madrid, è partito il countdown.