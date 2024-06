"Sesko-Lipsia, deciso il futuro: la scelta sorprende tutti"

Red Bull Lipsia, sorpresa Sesko: non partirà

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle ultime ore l'attaccante avrebbe trovato un accordo con il Red Bull Lipsia per rinnovare il suo contratto a delle condizioni economicamente migliori. Sesko riceverà quindi un aumento di stipendio dal club tedesco, con il patto di rimanere in Bundesliga almeno per un'altra stagione. Le parti si sono infatti accordate per rimandare con l'addio, con il Lipsia che non si opporrà ad una sua eventuale cessione nell'estate del 2025. Una decisione molto simile a quella di Erling Haaland con il Borussia Dortmund prima del passaggio al Manchester City. Su Sesko c'era l'interesse di Manchester United, Chelsea e Arsenal, oltre alla possibilità Milan.