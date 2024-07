Kamada, dopo la Lazio c'è la Premier League: ufficiale al Crystal Palace

Daichi Kamada ha lasciato ufficialmente la Lazio già da diversi giorni, e non senza polemiche. Ma nel primo giorno in cui sarebbe potuto rimanere senza contratto, nella lista degli svincolti, ecco l'ufficialità del nuovo club: il giapponese classe 1996 è un nuovo calciatore del Crystal Palace, sottoscrivendo un contratto per due stagioni, e dunque fino al 30 giugno 2026. Kamada ritrova Oliver Glasner come guida tecnica, dopo aver condiviso con lui l'esperienza all'Eintracht Francoforte.