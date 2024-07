“Morata, operazione lampo: vicinissimo il sì all’Arabia, stipendio monstre”

Novità clamorosa sul futuro di Alvaro Morata. Nelle scorse settimane l'attaccante aveva infatti manifestasto la volontà di lasciare l'Atletico Madrid in estate poiché non si sente più al centro del progetto. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Relevo, il club saudita dell'Al-Qadsiah avrebbe trovato un accordo sia con il calciatore che con il club per quello che si preannuncia come un colpo lampo. Il classe 1992 era stato accostato anche alla Juventus in quello che sarebbe stato il suo terzo ritorno in bianconero.