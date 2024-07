Lazio, terzo colpo per Baroni: ufficiale Dele-Bashiru

Dopo aver perfezionato l'acquito di Noslin dal Verona e di Tchouna dalla Salernitana, la Lazio completa un altro colpo di calciomercato per il nuovo progetto targato Marco Baroni. Il club biancoceleste ha infatti ufficializzato l'arrivo di Oluwafisayo Faruq Dele-Bashiru dall’ Ataka? Hatayspor . Il centrocampista nigeriano classe 2003 era arrivato ieri a Roma per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con la sua nuova squadra. Dele-Bashiru arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Dopo Noslin e Tchouna, Baroni ha così il suo secondo rinforzo sul mercato . Il nigeriano, che si è messo in luce in Turchia come trequartista, potrebbe sostituire il partente Luis Alberto .

Lazio, i numeri di Dele-Bashiru

Il centrocampista nigeriano si è messo in luce nell'ultima stagione in Turchia con la maglia dell’Ataka? Hatayspor, con cui ha relizzzato ben 9 gol tra campionato e coppa nazionale. Dei numeri che hanno convinto il ds Fabiani a puntare su di lui. In precedenza Dele-Bashiru aveva avuto delle esperienze in Inghilterra con lo Sheffield Wednesday e nelle giovanili del Manchester City.