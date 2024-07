Lazio, contatti per Castrovilli: stuzzica Lotito e Baroni

Tentazione a parametro zero. L’idea Gaetano Castrovilli stuzzica e sta prendendo piede dalle parti di Formello , dove il presidente Claudio Lotito e il ds Angelo Fabiani lavorano alacremente per rinforzare la rosa e consegnare al nuovo tecnico Marco Baroni i rinforzi richiesti. Primi contatti positivi con l’agente del centrocampista offensivo (Alessandro Lucci). El Castro, come è soprannominato il calciatore barese, si è liberato a parametro zero dalla Fiorentina dopo il mancato accordo per il rinnovo del contratto. La Viola aveva messo sul piatto soltanto un annuale a cifre ridotte per proseguire insieme. Troppo poco secondo il Campione d’Europa con l’Italia a Euro 2020 e così le strade della società di Commisso e di Castrovilli si sono separate.

Il mercato della Lazio: il sogno è Greenwood

L’inizio della campagna acquisti biancoceleste è stato senza dubbio interessante con già tre colpi messi a segno. Gli arrivi di Tchaouna (dalla Salernitana per 8 milioni), Noslin (preso dal Verona per 15 milioni più il 10% sulla futura vendita) e Dele-Bashiru (in prestito con obbligo di riscatto per 7 milioni complessivi dall’Hatayspor) sono il segnale di come in casa laziale l’obiettivo sia quello di alzare l’asticella e puntare al ritorno in Champions League. In entrata ora la Lazio lavora per un’altra operazione nel reparto offensivo: il sogno è Mason Greenwood del Manchester United. Offerti 20 milioni più il 50% sulla rivendita al club inglese, che però vuole di più. Tra l’altro sull’ex Getafe c’è forte pure la concorrenza del Marsiglia. Ecco perché la dirigenza laziale tiene aperte altre piste: in particolare quella che conduce a Calvin Stengs del Feyenoord, corteggiato a lungo nelle scorse settimane senza successo. Occhio al possibile ritorno di fiamma.

I movimenti in difesa

In difesa invece sono considerati incedibili i quattro centrali (Romagnoli, Gila, Casale e Patric); mentre per la corsia mancina piacciono Juan Cabal del Verona (si è inserito forte il Rennes), Javi Galan (Atletico Madrid) e Nuno Tavares (Arsenal). A far spazio a uno di loro sarà l’albanese Hysaj, che non rientra più nei piani biancocelesti. Bagagli pronti anche per l’attaccante spagnolo Pedro; mentre la Lazio non intende ascoltare alcuna proposta per Mattia Zaccagni, ritenuto intoccabile e un pilastro del nuovo corso come testimonia il rinnovo fino al 2028 siglato nelle scorse settimane. Infine Marcos Antonio è vicino al Flamengo per 4 milioni con la formula del prestito con obbligo di riscatto; mentre Gabriele Artistico andrà in prestito in Serie B: sulla punta ci sono Spezia, Salernitana, Suditrol, Cosenza e Juve Stabia.