Mbappé, dal flop Francia al Real: quando verrà presentato al Bernabeu

È stato un Europeo nefasto per la Francia e per Kylian Mbappé. Eliminazione netta in semifinale contro la Spagna, un solo gol su azione segnato dai Bleus, una sola rete (su rigore contro la Polonia) per l'attaccante in tutta la manifestazione. Ma Mbappé saprà come rifarsi: mancano pochissimi giorni, infatti, alla sua storica presentazione al Santiago Bernabeu come nuovo calciatore del Real Madrid.