Todibo, l’offerta Juve e il muro Nizza: l’alternativa di Giuntoli è in Serie A

In attesa di capire i movimenti di mamma Veronique (ma va segnalato come la Juventus non si fasci minimamente la testa, considerati anche gli acquisti già completatati e quelli in arrivo a centrocampo) è comunque probabile che alla Continassa non scenda il tasso linguistico di “francesismo”, visto che i dirigenti bianconeri stanno lavorando concretamente per portare a Torino Jean-Clair Todibo, difensore francese del Nizza che negli obiettivi dei dirigenti bianconeri rappresenta l’alternativa a Calafiori. Operazione affascinante ma non semplice perché il Nizza non vuole scendere sotto i 35 milioni di valutazione del cartellino.

La Juve, di suo, ha il gradimento del giocatore ma in questo momento ha altre priorità prima di poter spendere quelle cifre e il club francese comincia a ragionare sulla possibilità che il difensore possa rimanere in organico. Una eventualità che il tecnico Franck Haise ha rilanciato giusto nelle ultime ore: «Ci sono possibilità per molti giocatori di andare via per le ragioni che conoscete. Per ora Todibo sta lavorando bene, è un ragazzo molto serio. Ha fatto un buon primo tempo. Non ho problemi a farlo giocare perché forse resterà al Nizza, non lo sappiamo ancora». La Juve ci prova per il prestito e intanto valuta le alternative a cominciare da Juan Cabal del Verona: una sfida da 10 milioni per battere l’Inter nella corsa al colombiano.