Il Como fa paura: dopo Varane si tenta il colpo per un big di Euro 2024!

Il Bologna sogna Hummels

Il Bologna continua a sognare lo svincolato Hummels (ex Dortmund) per la difesa. A proposito di centrali: la Fiorentina ha completato l’operazione Valentini, che ha firmato fino al 2029 (arriverà a zero dal Boca a gennaio). La Viola proverà ad anticipare subito il suo arrivo, qualora dovesse partire Milenkovic per il quale c’è in pressing il Nottingham Forest. Il Verona prende Barry dal Genoa, che stringe per il portiere Leo Roman (Maiorca). Da un estremo difensore all’altro: il Parma è in chiusura per Suzuki (Sint Truiden). Brescianini (Frosinone) a un passo dall’Atalanta che accelera pure per O’Riley del Celtic. Offerti 15 milioni, ma gli scozzesi ne vogliono dieci in più. Operazione finanziabile coi denari provenienti dalla cessione di Miranchuk, che può andare all’Atlanta United per 11 milioni. L’Udinese continua ad accarezzare il sogno Alexis Sanchez, anche se all’ex Inter è interessato pure il Marsiglia. Infine l’Empoli: toscani vicini a Viti (Rennes) e in sfida col Lecce per Cistana (Brescia); mentre in attacco nei prossimi giorni arriveranno Colombo (Milan) e Sebastiano Esposito (Inter).