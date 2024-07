Soulé, Huijsen e Barrenechea: Juve, i prezzi volano. L'esempio Yamal...

Un mercato in... bitcoin. No, in realtà Cristiano Giuntoli non condurrà la campagna acquisti della Juventus pagando con la celebre criptovaluta, ma i tre giovani rientrati dai prestiti con cui la società bianconera finanzierà (e in parte ha già finanziato) gran parte propri acquisti hanno registrato nel giro di una stagione un aumento di valore tale che il bitcoin è il termine di paragone migliore. Tra il 330 e l’840 per cento: è in questo range che si può stabilire l’incremento della valutazione di Matias Soulé , Enzo Barrenechea e Dean Huijsen (i primi due passati in prestito al Frosinone dall’inizio della scorsa stagione, il terzo alla Roma a gennaio). Un range amplissimo, vero. Ma è una inevitabile conseguenza della difficoltà di attribuire un valore certo a un giovane calciatore, dunque di stabilire qualle fosse il valore dei tre talenti in questione l’estate scorsa e a dicembre.

Barrenechea, Soulé e Huijsen

Mentre è piuttosto semplice stabilirlo adesso, essendoci un contratto di cessione nel caso di Barrenechea, passato all’Aston Villa per 8 milioni più 3 di bonus (nei calcoli abbiamo considerato il 50% di tali bonus, attribuendogli dunque un valore di 9,5) ed essendoci precise richieste della Juventus per Soulé e Huijsen: 35 e 25 milioni. Il valore attutale dei tre, dunque, può essere calcolato in 69,5 milioni senza timore di scostarsi troppo dalla realtà. Più complicato, come già sottolineato, stabilire il loro valore passato. Il principale sito di riferimento, Transfermarkt, attribuiva un valore di 4 milioni a Soulé 3 di 0,9 a Barrenechea nell’estate 2023 e di 2,5 a Huijsen a dicembre, per un totale di 7,4 milioni. In base a quelle stime, il terzetto di giovani formati tra Vinovo e Continassa, ha visto aumentare il proprio valore di circa l’840 per cento. Il limite di questa stima è che il valore indicato da Transfemarkt fa riferimento solo all’immediato presente: non può quindi essere preso come esattamente indicativo del valore di mercato di un giovane, per forza di cosa determinato anche dal suo potenziale futuro (è stato uno dei problemi delle valutazioni fatte dagli inquirenti sul caso plusvalenze).