Cabal, c'è il sorpasso Juve sull'Inter: Motta avrà il difensore mancino

TORINO - Sorpasso della Juve sull'Inter per Juan Cabal. Il club bianconero è pronta a chiudere un nuovo colpo di mercato per regalare il difensore colombiano a Thiago Motta. Come confermato anche da L'Equipe, la Vecchia Signora è vicina all'accordo con il Verona per il giocatore classe 2001 su una cifra che si aggira sui 10-12 milioni di euro (bonus compresi). Cabal nei giorni scorsi era stato accostato all'Inter ma la Juve è riuscita nelle ultime ore ad inserirsi nella trattativa e ora è ad un passo dal chiudere l'operazione.