Gudmundsson serve alla Juve? L'affare col Genoa e la soluzione tattica di Motta

Ma la Juventus ha bisogno di Albert Gudmundsson? L’attaccante islandese del Genoa, già nel mirino dell’Inter, è sempre stato anche sul taccuino bianconero, però il direttore tecnico Cristiano Giuntoli non può concentrarsi su un solo obiettivo. Tiene in caldo la pista Koopmeiners, complicata per i costi in ballo ma tutt’altro che impossibile, soprattutto se la Juve riuscirà ad accelerare sul fronte delle cessioni. Al tempo stesso, i buoni rapporti con il club rossoblù promettono ulteriori sviluppi.