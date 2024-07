"De Bruyne, il Manchester City trema: c'è l'accordo con l'Al Ittihad"

Si avvicina il momento delle decisioni importanti per Kevin De Bruyne . Il centrocampista belga aveva infatti dichiarato inizialmente di non prendere in considerazione un futuro in Arabia Saudita , per poi tornare sui suoi passi qualche mese dopo. Adesso questa possibilità potrebbe essere più concreta, con l' Al Ittihad che sta spingendo per assicurarsi il talento di proprietà del Manchester City . Un trasferimento che rivoluzionerebbe completamente la squadra di Pep Guardiola .

De Bruyne-Al Ittihad, manca il sì del Manchester City

Per chiudere un'operazione che avrebbe del clamoroso, l'Al Ittihad dovrà convincere il Manchester City a privarsi della sua stella. Dopo aver definito i termini con De Bruyne, il club arabo inizierà quindi la trattativa con i campioni d'Inghilterrra, che non sembrerebbero entusiasti di privarsi del belga. Il centrocampista classe 1991 è però in scadenza nel 2025 e c'è il rischio di un addio a parametro zero. Una soluzione che comunque non dispiacerebbe a Pep Guardiola, vista l'importanza di De Bruynenel suo sistema di gioco. Se alla fine i Cityzens dovessero cedere, si aprirebbero le porte per l'assalto a Dani Olmo. Lo spagnolo del Red Bull Lipsia è infatti considerato come il giocatre perfetto per sostituire uno dei più grandi calciatori della storia del club.