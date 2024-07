Fiorentina, obiettivo Casadei: cosa manca per chiudere l'affare con il Chelsea

Sono passati appena due anni dal trasferimento di Cesare Casadei al Chelsea dall'Inter. Un acquisto che aveva fatto molto discutere, visti i 15 milioni di euro sborsati dai Blues per un calciatore con ancora 0 presenze all'attivo in Serie A. Da quel momento il classe 2003 ha collezionato due deludenti prestiti in Championship con Reading e Leicester, prima di essere mess fuori dal progetto tecnico dal nuovo allenatore Enzo Maresca. Una scelta che potrebbe favorire la Fiorentina, che sta lavorando per il suo ritorno in Italia.

Fiorentina, pressing per Casadei: si cerca l'intesa sulla formula Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina avrebbe aumentato il pressing nelle ultime ore per arrivare ad un accordo con il Chelsea per il trasferimento di Cesare Casadei. Il club viola è infatti pronto a scommettere sul talento del classe 2003 ed è intenzionato a riportarlo in Italia. Per farlo sarà però necessario raggiungere un'intesa con i Blues sulla formula del trasferimento. Il club londinese è disposto a privarsi del centrocampista, ma bisognerà capire se l'operazione sarà in prestito o a titolo definitivo.

Fiorentina, i numeri di Casadei Nelle ultime due stagioni, Cesare Casadei si è alternato tra la seconda squadra del Chelsea e i due prestiti al Reading e Leicester. Esperienze non proprio felici, visti anche i quattro gol complessivi realizzati. Numeri e prestazioni che non hanno convinto Enzo Maresca, suo ex allenatore proprio al Leicester, a puntare ancora su di lui. Casadei è infatti stato escluso dai convocati per la tournée dei Blues negli Stati Uniti, con il classe 2003 che ha espresso la sua volontà di voler tornare in Italia per giocare per la prima volta in Serie A. Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo Fantacalcio® di Tuttosport, scopri come funziona e iscriviti subito

© RIPRODUZIONE RISERVATA