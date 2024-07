Soulé può rimanere alla Juve?

Soulé vuole solo andare alla Roma. E questo, al momento, è un problema per la Juve. Perché Giuntoli non vuole scendere sotto i trenta milioni per il giovane argentino. E, anzi, ultimamente ha aggiunto la percentuale sulle futura rivendita nella trattativa con i giallorossi che non si muovo da 25/26. Nel frattempo il Leicester è scappato temendo che Soulé voglia solo la Roma. Ma è spuntato il West Ham, che non ha ancora offerto i 30 che vuole Giuntoli, ma potrebbe arrivarci più facilmente della Roma. Ma da Roma ci sono Paredes e, soprattutto, Dybala che chiamano quasi tutti i giorni Soulé, che quindi rifiuta la Premier.