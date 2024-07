Soulé-Juve, siamo ai saluti: fissate le visite mediche con la Roma

Matias Soulé è pronto a lasciare la Juventus. Dopo aver osservato i compagni nell'amichevole contro il Norimberga, in accordo con Thiago Motta, è tutto pronto per il suo passaggio alla Roma. Gli agenti del calciatori hanno lavorato per far trovare l'accordo alle parti soprattutto sulle cifre del trasferimento (circa 30 milioni tra parte fissa e bonus) e dopo aver sciolto gli ultimi dettagli, l'argentino è pronto a volare verso la Capitale.

Soulé-Roma, i dettagli L'attaccante argentino, dopo l'anno in prestito al Frosinone, ha deciso di restare in Italia nonostante le avances dalla Premier League e ha scelto Roma per continuare la sua avventura in Serie A. In serata è prevista la partenza per la Capitale e domani mattina le visite mediche per iniziare così il suo percorso in giallorosso.

Soulé ha deciso di lasciare la Juventus e di raggiungere l'amico Paulo Dybala proprio alla Roma per continuare a far vedere le sue qualità e crescita. Il classe 2003 è arrivato in bianconero da giovanissimo e ha fatto vedere le sue capacità dalle giovanili fino a raggiungere la prima squadra. L'arrivo di Thiago Motta e la possibilità dei bianconeri di poter fare un'ottima cessione, come cifre, ha portato alla decisione di vedersi separare le strade con l'argentino. Intanto i giallorossi hanno ufficializzato un nuovo innesto...

Roma, ecco Dahl In attesa di Soulé, la Roma ha ufficializzato un nuovo acquisto. Si tratta del terzino svedese Samuel Dahl che è arrivato dal Djurgarden. Di seguito il comunicato del club giallorosso: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Samuel Dahl dal Djurgarden. Terzino sinistro Dahl ha già esordito con la nazionale maggiore della Svezia, dopo aver seguito la lunga trafila nelle selezioni under. In giallorosso, indosserà la maglia numero 26. Sarà il tredicesimo svedese della storia ad indossare la maglia giallorossa. Benvenuto a Roma, Samuel!".

