Quattrocchi, nuovo talento Juve nella cantera Next Gen: ufficiale!

"Qualità e fantasia", questo il mantra per il rinnovamento della Juventus Next Gen. Dopo l'ottima passata stagione, terminata ai quarti dei playoff di Serie C, Claudio Chiellini e la dirigenza sono al lavoro per dare a Montero una squadra di giovani pronti a ripetersi. Dopo Adzic, sui cui sono già caduti gli occhi di Thiago Motta, ora i bianconeri hanno piazzato un altro colpo: si tratta del giovane Juan Ignacio Quattrocchi. L'attaccante classe 2004 arriva dall'Estudiantes e il club può tesserarlo perché oltre al passaporto argentino ha anche quello comunitario.

Juve Next Gen, ecco Quattrocchi: il comunicato Il giovane argentino era svincolato da maggio e ora ha firmato il suo primo contratto da professionista. Questa la nota ufficiale del club: "Arriva dall'Argentina, dall'Estudiantes nello specifico. Stiamo parlando di Juan Ignacio Quattrocchi, classe 2004 che da oggi è un nuovo giocatore della Juventus Next Gen con la quale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Mancino, per Quattrocchi si tratta della prima esperienza in Europa, lontano dal suo Paese di origine. Sono diversi i ruoli che può ricoprire Juan: da trequartista a seconda punta, ma anche agendo sull'esterno d'attacco, preferibilmente partendo da destra. Benvenuto in bianconero!".

Chi è Juan Ignacio Quattrocchi Il nome ci riporta a Pablo, suo padre, ex calciatore noto in patria e passato in Europa con la maglia del Wolfsburg. E' un figlio d'arte, anche se spera una carriera differente rispetto a quella del papà. "Juani", lo chiamano così, è un giocatore di fantasia e può svariare su tutto il fronte d'attacco, anche se gli piace partire da destra per accentrarsi e calciare con il mancino. Di gol alla "Dybala" ne ha fatti tanti: il classico tiro a giro sul palo lontano. Una pedina che potrà garantire molte soluzioni a Montero.

