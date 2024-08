Nusa, dal paragone con Neymar ai record Champions: chi è l'obiettivo Juve

Le caratteristiche di Nusa

Dal punto di vista tecnico, Nusa è stato accostato fin da subito a Neymar Jr. Un paragone pesante, che lui stesso aveva accolto durante un'intervista rilasciata nel 2021: “È il mio modello perché crea il caos in campo con il suo dribbling, proprio come me. È uno dei migliori al mondo”. L'arma più potente di Nusa è infatti il dribbling, abbinato a ritmo e agilità che lo rendono un vero e proprio incubo per i difensori avversari. Ill 19enne cerca sempre di superare l'uomo per creare superiorità numerica, come piace a Thiago Motta, ed è inoltre ugualmente a suo agio con entrambi i piedi. Una caratteristica che gli permette di giocare su entrambe le fasce e che risulterebbe fondamentale proprio per la Juventus. Natuaralmente, anche per via della giovane età, ci sono anche degli aspetti da migliorare. Il primo è sicuramente quello realizzativo, visto che nell'ultima stagione ha segnato soltanto 4 gol nonostante i tanti tiri tentati. Inoltre può fare meglio anche dal punto di vista dei cross, non sempre precisi, e della struttura fisica.