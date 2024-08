Ten Hag: "Lo United non era più abituato a vincere". Poi il punto su Sancho

Dopo una stagione al centro delle critiche, Erik Ten Hag è stato confermato sulla panchina del Manchester United. Una scelta dovuta probabilmente alla vittoria della FA Cup contro il Manchester City, che ha permesso all'olandese di conquistare il suo secondo trofeo in altrettante stagioni con i Red Devils. Una decisione che sembrava far presagire l'addio di Jadon Sancho, rientrato dal prestito al Borussia Dortmund, ma che adesso appare come un'opzione sempre meno probabile.

Ten Hag: "Prima di me lo United non era più abituato a vincere" L'allenatore alla BBC ha fatto un bilancio delle sue due prime stagioni alla guida dei Red Devils: "Anche se abbiamo vinto due trofei, nei sei anni precedenti lo United non ne aveva vinto nessuno. Sapevamo di dover cambiare la situazione e in parte ci siamo riusciti, avviando un nuovo progetto. Ora possiamo guardare avanti e consolidare quanto ottenuto. Sono contento del supporto dei tifosi, perché dimostrano di essere una parte importante del club. Loro ci sono di grande aiuto per ottenere risultati e speriamo di continuare a rafforzare questo legame. Nuova stagione? Non è necessario cominciare bene ma è utile farlo, anche se poi è la fine che conta. Un buon inizio però ti dà le basi per affrontare una stagione di successo. In ogni caso i campionati sono lunghe e i trofei si vincono sempre ad aprile o maggio".

Manchester United, il punto su Sancho Intanto con il passare delle settimane, sta crescendo la convinzione per i Red Devils di trattenere Jadon Sancho. L'esterno inglese classe 2000 sembra infatti aver ricucito il rapporto con Erik Ten Hag dopo la lite della scorsa stagione, che lo aveva portato a trasferirsi al Borussia Dortmund in prestito. Più lontana quindi l'opzione Juventus, che avrebbe provato ad assicurarselo in prestito. Sancho intanto continua ad allenarsi con la squadra e a prendere parte alle amichevoli pre-stagione.

