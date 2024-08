Koopmeiners-Juve, segnale Atalanta? La scelta di Gasperini in amichevole

Parma e Atalanta in campo per un test amichevole di preparazione in vista dell'ormai imminente inizio di campionato. La gara si gioca al Tardini, con i due allenatori Fabio Pecchia e Gian Piero Gasperini che hanno scelto rispettivamente gli 11 da schierare dal 1'. Tanta curiosità, sul fronte nerazzurro, per la scelta in merito a Teun Koopmeiners : da settimane l'olandese è infatti finito nel mirino della Juventus .

Juve, Koopmeiners in panchina per Parma-Atalanta

Gasperini ha deciso di non far scendere in campo Koopmeiners (almeno dall'inizio) nella sfida contro i gialloblù. Ancora da chiarire il futuro del classe 1998, reduce da un'ottima stagione con i bergamaschi e diventato uno dei principali obiettivi di mercato della Juve di Thiago Motta. Dopo tanti ammiccamenti sembrerebbe essere giunto il momento dell'offerta ufficiale da parte dei bianconeri.

La richiesta da parte dei nerazzurri resta molto alta, circa 60 milioni di euro. Eppure la proposta preparata da Cristiano Giuntoli potrebbe essere di quelle difficilmente rinunciabili, non discostandosi molto dalla richiesta dell'Atalanta. Futuro Koopmeiners ancora da decidere, Gasperini lo ha preservato almeno in parte nel match contro il Parma. L'olandese ha fatto il suo ingresso in campo al 58', sul punteggo di 3-1 per la squadra emiliana.