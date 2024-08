"Chiesa fuori rosa dalla Juve? C'è un limite a tutto. Il suo diritto..."

"Chiesa fuori dalla rosa della Juve? A tutto c’è un limite". E' un Sandro Sabatini molto critico ai microfoni di Radio Sportiva. Il giornalista ha analizzato il modo nel quale la Vecchia Signora sta gestendo il calciomercato e i giocatori inseriti nella lista dei partenti. La scelta di Thiago Motta di mettere fuori squadra l'attaccante ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori che, come in questo caso, si sono dimostrati molto critici. In una lunga disamina, Sabatini ha anche detto la sua sull'arrivo all' Inter di Piotr Zielinski a parametro zero proprio dal Napoli, ex squadra del direttore sportivo Cristiano Giuntoli .

Sabatini tra il futuro di Chiesa, Giuntoli e Motta

"Zielinski-Inter? C'è qualcosa che non mi torna del mercato della Juventus. Giuntoli veniva dal Napoli e sapeva che c’era questa opportunità. Non capisco come sia stato possibile che l’Inter l’abbia preso con tanta facilità".

Sandro Sabatini si chiede come abbia fatto Giuntoli a non cogliere questa opportunità, conoscendo benissimo l'ambiente napoletano. Ma è sulla situazione legata a Federico Chiesa che il giornalista pone un importante interrogativo sul ruolo di Thiago Motta:

"Su Chiesa si sta esagerando: fuori dalla rosa della Juve? A tutto c’è un limite. Mi sembra che si sia dato un potere troppo ampio a Motta, scelta poco aziendalista. Perché fuori rosa? Perché non rinnova o perché non accetta la cessione e non si sa bene dove? In entrambi i casi è un suo diritto restare in rosa".

Per poi chiudere con "sembra tutto normale e non lo è. Si sta impoverendo un patrimonio tecnico italiano".