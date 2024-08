Fofana: lo United pronto al golpe

MILANO - Con il Milan prossimo al rientro dagli Stati Uniti, è auspicabile che il suo calciomercato prenda un’accelerata in vista delle ultime tre settimane di contrattazioni anche se la prima di campionato dista solo 10 giorni (ore 20:45 contro il Torino a San Siro). La trattativa più vicina alla definizione rimane quella di Emerson Royal, con la distanza tra i club che si è andata assottigliando sempre più. La dirigenza milanista attendeva la fine della tournée del Tottenham per poter avanzare in via definitiva nelle discussioni, mentre con il giocatore è praticamente tutto fatto da settimane. L’eventuale arrivo di Emerson Royal, inoltre, impedirà al Milan di poter trattare altri profili extracomunitari visto che il terzino brasiliano andrebbe ad occupare il secondo slot libero a disposizione del club (l’altro è stato preso da Pavlovic). Il focus per il centrocampo rimane invece fisso su Youssouf Fofana del Monaco. Il Milan ha confermato la validità della sua offerta al club del Principato e spera che, nel corso delle prossime settimane, i monegaschi aprano a colloqui più inclini alla strategia milanista. Anche in questo caso, Furlani e Moncada si fanno forti di un accordo già raggiunto con il calciatore che, per il momento, non ha forzato la mano con il Monaco per andare via anche perché aveva comunicato, mesi fa, la sua intenzione di non rinnovare il suo contratto.