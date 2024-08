Aké lascia la Juve a titolo definitivo: ufficiale il ritorno in Svizzera

Si conclude l'esperienza di Marley Aké alla Juventus. Dopo una serie di prestiti, il club bianconero ha ceduto il giovane a titolo definitivo all'Yverdon Sport, squadra nella quale ha militato nella scorsa stagione. Ad annunciarlo è la stessa società bianconera. L'avventura italiana è iniziata nel 2021 quando il francese è stato acquistato dal Marsiglia per rinforzare la Juve Next Gen. Le sue ottime doti da attaccante gli hanno permesso di esordire in prima squadra nel gennaio del 2022. Da quel momento il classe 2001 è stato protagonista di una serie di prestiti, dal Digione all'Udinese, fino alla formazione svizzera. Grazie a una stagione esaltante in Super League, ha conquistato la fiducia della società elvetica che ha deciso di confermarlo in rosa.