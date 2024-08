Inter, la ricerca al tesoretto mercato: Radu al Sassuolo e Stankovic-Venezia

MILANO - L’Inter continua a lavorare per sfoltire la rosa e provare a mettere insieme un tesoretto sufficiente che possa essere successivamente investito dai nerazzurri per puntare al braccetto difensivo e alla quinta punta. A tal proposito sono stati fatti importanti passi in avanti per la cessione, a titolo temporaneo, di Filip Stankovic al Venezia. Il figlio d’arte, che figurava anche sul taccuino della Sampdoria e del Nantes, è tornato sui suoi passi, rendendosi disponibile al trasferimento in Laguna. Decisiva, a tal proposito, la convinzione della dirigenza interista che ha spronato il ragazzo: in Viale della Liberazione sono infatti certi che il ventiduenne, grazie a capacità e abnegazione, possa relativamente presto diventare il titolare della squadra allenata da Eusebio Di Francesco, relegando in panchina Joronen. E a proposito di portieri, l’Inter ha chiuso col Sassuolo la cessione definitiva di Ionut Radu ai neroverdi. L’estremo difensore però, secondo quanto riportato in Romania, spera ancora in una chiamata proprio della Sampdoria - nonostante i blucerchiati abbiano scelto Vismara per la porta – e quindi starebbe temporeggiando prima del nullaosta definitivo da dare a Carnevali, in una situazione che ricorda a tratti quella di Satriano col Brest, con l’Inter e il club francese che hanno un accordo totale per la cessione della punta, a sei milioni di euro, ma il giocatore, non convinto dalla destinazione (e col sogno di giocare in Liga anche se dalla Spagna non è arrivata al momento alcuna proposta concreta) che blocca un’operazione già delineata in tutti i particolari, almeno tra i club.