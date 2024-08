"Leao, il Barcellona ci pensa come piano B". E sbuca anche l'ex Juve

Si è chiuso uno dei tormentoni di questa sessione di calciomercato : Nico Williams resta all' Athletic Bilbao . Sfuma così un grande obiettivo del Barcellona che voleva ricomporre la coppia con Yamal che tanto bene ha fatto all'Europeo vinto dalla Spagna . Nessun messaggio o dichiarazione, ma a fugare ogni dubbio è stata la decisione del club basco di affidare all'attacante la maglia numero 10. Un riconoscimento importante, in una squadra dalla lunga e grande tradizione che ha deciso di affidare allo spagnolo l'eredità calcistica dell'ex capitano Iker Muniain . I blaugrana adesso sono alla ricerca di un giocatore per completare il reparto d'attacco, e tra i nomi in lista, secondo il Mundo Deportivo, ci sarebbe anche quello di Rafael Leao del Milan .

Barcellona su Leao, in lista anche Coman

Oltre al nome dell'esterno portoghese, sul taccuino dei dirigenti spagnoli ci sarebbero anche quelli di Luiz Diaz e Kingsley Coman. L'ex Juventus è in uscita dal Bayern Monaco, squadra che detiene il cartellino del giocatore e con cui Flick ha già lavorato. Su di lui, però, ci sarebbe anche il Paris Saint Germain, squadra dalla quale venne prelevato per iniziare la sua avventura con la Vecchia Signora. Più defilato il colombiano del Liverpool, già ampiamente utilizzato anche da Slot, neoallenatore degli inglesi. Quella che porta all'attaccante rossonero, infatti, sarebbe la strada più difficile. Il nuovo allenatore del Milan Paulo Fonseca punta forte sul connazionale e, in caso di una eventuale cessione, non ci sarebbe il tempo necessario per i milanesi di individuare e ingaggiare un sostituto.