Atalanta, i convocati per il Real Madrid: la decisione su Koopmeiners

Tutto pronto per la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atalanta. Diramati i giocatori convocati per il match in programma mercoledì 14 agosto alle 21 presso il National Stadium di Varsavia. Tra i calciatori nerazzurri spiccano le assenza di Teun Koopmeiners e Nicolò Zaniolo. Se per l'ex Galatasaray si tratta di alcune noie fisiche che lo hanno costretto ai box, per l'olandese è l'ennesimo segnale di un braccio di ferro con i bergamaschi in chiave calciomercato. Il calciatore ha espresso la volontà di essere ceduto alla Juventus, che lo sta corteggiando ormai da mesi. La Dea, al momento, nonostante siano stati avviati i primi contatti con la Vecchia Signora, non ha aperto alla cessione fino a quando non riuscirà ad individuare un sostituto del centrocampista.