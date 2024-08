"Mi ispiro a Pogba": Richardson fa sognare i tifosi della Fiorentina

FIRENZE - Nuovo rinforzo per Raffaele Palladino e il centrocampo della Fiorentina con l'arrivo dal Reims di Amir Richardson. Il mediano classe 2002 si è presentato ai tifosi viola in conferenza stampa con queste parole: "So che la Fiorentina è un grande club e per me è importante raggiungere questa tappa e dare tutto il possibile per questa squadra. So che giocare qui può solo farmi bene, ora sta a me mettermi alla prova e fare del mio meglio". Inzia così l'avventura a Firenze dopo un lungo corteggiamento: "Ci sono state diverse trattative che mi hanno riguardato ma questo progetto mi è subito piaciuto, ho scelto la Fiorentina per la qualità dei giocatori e l'importanza del club. Il mio percorso calcistico prevede tappe di questo tipo. Non ho aspettative particolari per questa stagione se non rendermi il più possibile utile per il club. Vorrei andare più in alto possibile con la squadra sia in Europa che in campionato. A livello personale non mi pongo limiti, sicuramente fare più gol e risultare sempre fra i migliori in campo".