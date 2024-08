Perché Kalulu sta rifiutando la Juventus

Sapete perché Pierre Kalulu non ha ancora detto di sì alla Juventus? Non gli piace il club, non si fida di Thiago Motta, teme di finire in una squadra meno competitiva? A quanto pare niente di tutto questo. Anzi, in una telefonata con Thiago Motta, il difensore del Milan ha potuto apprezzare la stima che c'è in lui e ha ribadito che non ha preclusione di alcun tipo nei confronti della Juventus. Ma, quindi, perché non dice sì? A chiudere la trattativa, infatti, manca solo il suo assenso. Il Milan si è già messo d'accordo con la Juventus e la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. E proprio qui nasce il problema. Kalulu non vuole andare in prestito alla Juventus, soprattutto se c'è solo un "diritto" di riscatto e non un "obbligo".