Gundogan ufficiale al City: il Barcellona fa spazio a Dani Olmo...e Chiesa

Barcellona, Gundogan via per Dani Olmo e Chiesa

Nel corso del suo straordinario primo periodo al City, il 33enne giocatore tedesco ha vinto cinque titoli di Premier League, due FA Cup, quattro League Cup, due Community Shields e una Champions League, collezionando 304 presenze e segnando 60 gol. Con l'addio di Gundogan, il Barcellona, costretto a liberarsi di ingaggi pesanti per poter procedere con i movimenti in entrata, ora può mettere in lista Dani Olmo (già arrivato alla corte di Flick) e poi potrebbe sferrare l'assalto decisivo per ingaggiare Chiesa dalla Juventus. La priorità dei blaugrana è tesserare ufficialmente lo spagnolo, per poi provare (con quello che resta) a portare l'esterno bianconero in Spagna.