"Vinicius riflette: rinnovo Real messo in stand-by, addio tra un anno?"

Il futuro di Vinicus Junior potrebbe non essere più con la camiseta blanca indosso. Il talento brasiliano in questa estate aveva ricevuto un corteggiamento serrato dall'Arabia, ed in particolare dall'Al-Ahli. Un interesse rispedito al mittende dal Real Madrid e dal calciatore: ma le cose, secondo Espn, tra 12 mesi potrebbero andare diversamente, con il brasiliano che potrebbe dunque lasciare la capitale spagnola direzione Saudi Pro League.

Vinicius, stop al rinnovo col Real Madrid L'emittente riferisce come, secondo una fonte ben informata, il Real Madrid in questi mesi avrebbe escluso categoriamente la partenza di Vinicius, chiedendo al club saudita il pagamento della clausola rescissoria (pari a 1 miliardo di euro). Anche il calciatore, nonostante non avesse chiuso ad una possibile partenze, avrebbe alla fine deciso di restare a Madrid, essendo uno dei principali candidati alla vittoria del prossimo Pallone d'Oro e con il trasferimento in Arabia che avrebbe potuto compromettere la corsa verso il premio iridato.

Ma secondo Espn la prossima estate le cose potrebbero essere diverse. Il brasiliano ha un contratto fino al 30 giugno 2027 con le merengues, e il suo agente avrebbe messo in stand-by ogni discorso di rinnovo con il Real Madrid. L'attaccante sarebbe infatti intenzionato a riflettere bene sul da farsi, rimandando ogni decisione all'estate 2025.

L'offerta monstre per Vinicius I rappresentanti del Fondo pubblico di investimento dell'Arabia Saudita avrebbero offerto a Vinicius uno stipendio di 350 milioni di euro a stagione, che lo avrebbe reso il calciatore più pagato al mondo, oltre a volerlo come ambasciatore del Paese in ottica Mondiale 2034. Da capire dunque tra un anno quale sarà la situazione tra un anno: il brasiliano potrebbe decidere di lasciare la Liga in favore della Saudi Pro League. Nel qual caso bisognerebbe poi attendere la reazione del Real Madrid. Chissà che i blancos, avendo in rosa già attaccanti di livello come Mbappé e Rodrygo e con la crescita di nuovi talenti quali Arda Guler ed Endrick, con Vinicius che per di più avrebbe solo due anni di contratto rimanenti, non decidano di lasciar partire la stella verdeoro.

