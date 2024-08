De Sciglio-Juve, storia finita ma resta in Serie A: la nuova destinazione

Le strade di Mattia De Sciglio e della Juventus sono destinate a separarsi. Il terzino classe 1992 non rientra nelle idee di Thiago Motta , ed è pronto dunque a lasciare i bianconeri, ma restando in Serie A . Sembra infatti essere molto vicino il suo passaggio all' Empoli (con i toscani reduci dalla prestigiosa vittoria dell'Olimpico contro la Roma ). Dopo 7 stagioni in bianconero, di cui una vissuta in prestito al Lione , De Sciglio di nuovo verso i saluti.

Juve, De Sciglio saluta: va all'Empoli

Il terzino arrivò a Torino nell'estate del 2017, voluto da Massimiliano Allegri: il tecnico toscano lo conosceva bene, avendolo avuto nella precedente esperienza al Milan. Di lì 3 stagioni vissute alla Juve in cui ha vinto 5 titoli: 3 Scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana. Nel 2020 il passaggio in prestito al Lione, per la prima (e ad oggi unica) esperienza all'estero della sua carriera.

Dopo un anno in Ligue 1 ritorna in bianconero e ci rimane, visto anche il ritorno di Allegri in panchina dopo le parentesi alla Juve di Sarri e Pirlo. Di lì altre tre stagioni a Torino, in cui non trova più lo stesso spazio. Riesce comunque a chiudere la sua seconda parentesi bianconera con la vittoria in Coppa Italia, arrivando ad un totale di 6 titoli alla Juve. Per i tifosi, inoltre, resta indimenticabile il gol del 4-3 nella clamorosa rimonta contro la Roma nella stagione 2021-2022 allo stadio Olimpico.