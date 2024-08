Sancho, Giuntoli prepara il botto finale di un super mercato Juve

Koopmeiners ha sostenuto le visite mediche. Si chiude una trattativa lunga come una saga fantasy, visto che tutto era iniziato ad aprile, quando l'olandese era diventato l'obiettivo numero uno della campagna acquisti bianconera. Ma forse non si chiude il mercato della Juventus perché c'è un giocatore che sta aspettando gli ultimi tre giorni per piombare a Torino. Si tratta di Jadon Sancho , l'esterno classe 2000 che allo United è ai margini del progetto. La Juventus lo ha chiesto in prestito fin dall'inizio del mercato e, finora, lo United non ha accettato le condizioni bianconere che prevedono anche il pagamento di metà dell'ingaggio.

L'offerta della Juve, i desiderata, l'idea Chelsea

L'offerta bianconera non va oltre il diritto, mentre dall'altra parte fino ad adesso viene chiesto l'obbligo di riscatto, oltre a una percentuale maggiore dell'ingaggio a carico della Vecchia Signora. Ma il tempo passa e ora, a tre giorni dalla fine delle trattative, la posizione del Manchester si fa più spinosa, perché il rischio è di doversi tenere il giocatore almeno fino a gennaio. Quello che offre il Chelsea dall'altra parte è solo uno scambio di prestiti: per prendere Sancho i Blues hanno imposto come condizione ai Red Devils di prendere a loro volta un giocatore in cambio alla stessa formula, ma né Sterling né Chilwell, i nomi più gettonati, al momento creano desiderio a Old Trafford.

Situazione Chiesa: ancora 48 ore

Per cui la Juventus è fiduciosa di chiudere l'operazione senza doversi svenare, ma prima di affondare, aspetta che Chiesa trovi squadra. C'è un'ipotesi molto concreta, legata al Barcellona che è pronto ad accontentare Juventus e Chiesa, ma prima deve liberare spazio nel monte ingaggi, cedendo qualcuno. Ce la farà in così poco tempo? C'è fiducia, ma nel frattempo Ramadani, l'agente di Chiesa, ha aperto una trattativa con il Liverpool, per cautelarsi. Nel giro di 48 ore sapremo come, anzi dove andrà a finire la questione Chiesa e, a quel punto, Giuntoli andrà a prendersi Sancho, l'ultimo botto della clamorosa campagna acquisti.