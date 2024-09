Depay dalla Juve sfiorata e l'Inter giustiziata al Brasile: nuova squadra

Il Corinthians Paulista ha deciso di ingaggiare Memphis Depay. L'ex attaccante dell'Atletico Madrid, in gol contro l'Inter in Champions League nella gara di ritorno, è rimasto svincolato dopo l'esperienza in Spagna e ha deciso di ripartire dal Brasile. Una nuova avventura per la sua carriera che, a trent'anni, è pronta a ripartire dal Sud America. Una scelta particolare per l'attaccante olandese ma sicuramente stimolante per imparare nuove culture e giocare in un calcio più aperto e a tratti divertente. Negli anni scorso è stato accostato anche alla Juventus come vice Vlahovic ma poi non se n'è fatto nulla.