Depay, la Juventus è pronta. Più di un vice Vlahovic

TORINO - Tutto pronto per la chiusura. Memphis Depay in maglia bianconera subito. Ne parliamo con Filippo Cornacchia dalla redazione di Tuttosport: «In Spagna dicono che il giorno giusto sia martedì. Di sicuro gli avvocati stanno portando avanti la pratica per liberarsi dal vincolo al Barcellona. Con la Juventus è pronto un biennale. Allegri in conferenza stampa ha provato a stoppare il mercato, ma il mercato dei bianconeri è apertissimo, come dimostra la trattativa per l’olandese. Che a Torino sarà più di un vice Dusan Vlahovic, perché il tecnico lo valuta anche con il serbo, in certe condizioni, senza perdere equilibrio tattico».